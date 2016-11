ZDF 22:00 bis 22:45 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 310 Tod eines Kollegen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Inmitten der Polizeidirektion findet Ina die Leiche eines jungen Kollegen. Schnell ist klar, dass sich der Mörder noch im Gebäude aufhalten muss, denn die Tat ist nur wenige Minuten her. Das Team lässt die Direktion abriegeln und nimmt die Ermittlungen auf. Auch Dagmar ist vor Ort und fordert eine schnelle Lösung des Falls, geht es hierbei schließlich um den Mord an einem ihrer Sitte-Mitarbeiter. Lauert der Täter womöglich in den eigenen Reihen? Olivia und Tom lassen noch ahnungslos ihren Feierabend in einer Bar ausklingen. Als Olivia Tom schließlich eine Abfuhr erteilt und verschwindet, lässt der nichts mehr anbrennen. Eine hübsche junge Frau weckt seine Aufmerksamkeit und soll sein Date für diesen Abend werden. Noch ahnt er dabei nicht, welche folgenreiche Begegnung er hier machen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Petra Kleinert (Dagmar Schnee) Mirko Lang (Dennis Rother) Dirk Martens (Ladislaus Horn) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Andreas Morell Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Anton Klima Musik: Georg Kleinebreil