Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte

Unglückliche Todesfälle oder peinliche Fehler - immer wieder gab es in der Geschichte Pannen und Missgeschicke, die das Schicksal ganzer Völker prägten. Der Lapsus Günter Schabowskis am 9. November 1989 und der bittere Tod des schwedischen Königs Gustav II., Adolf im Dreißigjährigen Krieg oder das versehentliche Verglühen einer Marssonde - nicht selten führten scheinbar kleine Ursachen zu schwerwiegenden Folgen.