Phoenix 16:30 bis 20:00 Sonstiges Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90/Die Grünen in Münster D 2016 Live Live TV Merken Europas Zukunft nach dem Brexit, Religionsfreiheit, die Energie- und Verkehrswende sowie sozialer Zusammenhalt - das sind die zentralen Themen, über die die Grünen bei der Bundesdelegiertenkonferenz in Münster debattieren wollen. Außerdem stellen sich Katrin Göring-Ekhardt, Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck als mögliche Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2017 vor. phoenix berichtet an zwei Tagen live aus Münster. Moderator vor Ort ist am Freitag Michael Kolz, am Samstag löst ihn Gerd-Joachim von Fallois ab. Korrespondent Erhard Scherfer kommentiert das Geschehen an beiden Tagen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Kolz Originaltitel: Bundesdelegiertenkonferenz Bündnis 90/Die Grünen in Münster