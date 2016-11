NDR 22:45 bis 00:45 Talkshow 3nach9 Die Bremer Talkshow D 2016 2016-11-11 22:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüßen folgende Gäste: Maria Furtwängler und Axel Milberg Vor 46 Jahren lief der erste "Tatort" im Fernsehen, am 13. November 2016 zeigt Das Erste die 1000. Folge, den NDR "Tatort" mit dem Titel "Taxi nach Leipzig". Darin sind gleich zwei der erfolgreichsten "Tatort"-Kommissare zu sehen: Maria Furtwängler alias Charlotte Lindholm und Axel Milberg alias Klaus Borowski. Sie ermitteln gemeinsam, das verspricht spannend zu werden. Bei "3nach9" berichten die beiden Schauspieler über die Dreharbeiten und ihre langjährige Freundschaft abseits der Filmkulissen. Howard Carpendale Howard Carpendale ist in diesem Jahr 70 geworden, gleichzeitig feiert der gebürtige Südafrikaner 50 erfolgreiche Jahre in Deutschland und Europa. Grund für einen Rückblick auf die Höhen und Tiefen von "Howies" Karriere. Und natürlich wird er auf der "3nach9"-Bühne stehen, gemeinsam mit seiner formidablen Live-Band. Georg Ringsgwandl Den Beruf als Arzt, Fachgebiet Anästhesie, hat Dr. Ringsgwandl schon vor Jahrzehnten aufgegeben, um sich nur noch der Kunst zu widmen. Seither ist der Nicht-Vorzeige-Bayer unter anderem als Musiker, Kabarettist, Autor unterwegs, um seine ganz eigene Weltsicht zu verbreiten. Jetzt ist er wieder einmal im Norden und natürlich bei "3nach9". Christiane zu Salm Christiane zu Salm ist Unternehmerin, Kunstsammlerin, Verlegerin und war lange Jahre erfolgreiche Geschäftsführerin des Musiksenders MTV. Warum sie sich für eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin entschlossen hat und warum ihr das Thema Trauer besonders am Herzen liegt, erzählt sie bei "3nach9". Norbert Rosing Seit über 20 Jahren ist Nobert Rosing als Tier- und Naturfotograf unterwegs. Besonders gerne verbringt er seine Zeit in der Arktis Kanadas und porträtiert Eisbären. Wie er es schafft, den Tieren ganz nah zu kommen, erzählt er bei "3nach9". Musik: Howard Carpendale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers , Giovanni di Lorenzo Gäste: Gäste: Maria Furtwängler (Schauspielerin), Axel Milberg (Schauspieler), Howard Carpendale (Musiker), Georg Ringsgwandl (Musiker, Kabarettist, Autor), Norbert Rosing (Tier- und Naturfotograf), Katja Kipping (Politikerin), Dr. Oliver Gralla (Urologe) Originaltitel: 3nach9