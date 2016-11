NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Not-OP bei Tiger Sasha Not-OP bei Tiger Sasha / Operation Tiger / Spaziergang mit Charlotte / Polarfuchs Peppers stachelige Begegnung / Nachwuchs in "Kattahausen": / Schatzsuche im Krokodilsee D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Operation Tiger: Tiger Sascha hat eine dicke Beule am Oberschenkel, die immer größer wird. In einer kleinen Operation will Dr. Flügger kontrollieren, was es damit auf sich hat. Da Sascha etwas Ähnliches schon einmal hatte, rechnet der Tierarzt mit einem eitrigen Abszess, doch während des Eingriffs stellt sich heraus: Der Tiger hat einen Tumor im Bein. Aus dem eigentlich kleinen Eingriff wird eine mehrstündige OP, in deren Verlauf die Narkose einige Male verlängert werden muss. Uwe Fischer macht sich Sorgen um Sascha. Der Tiger ist nicht mehr der Jüngste, und das Betäubungsmittel kann auf den Kreislauf schlagen. Spaziergang mit Charlotte: Marabu Charlotte soll mal ein Star in Hagenbecks Flugshow werden. Dafür wird schon fleißig geübt. Das Problem ist nur: Charlotte hat ein ausgesprochen schlechtes Gedächtnis. Den Weg zu finden, geht ja noch, einfach immer hinter dem Mann mit den Mehlwürmern her. Aber wie hieß der gleich noch? Und wieso denn jetzt da lang, die andere Richtung ist doch auch ganz schön? War die hübsche Brücke gestern eigentlich auch schon da? Polarfuchs Peppers stachelige Begegnung: Die Polarfüchse Sally und Pepper und die Baumstachler Brenda und Henry müssen gemeinsam umziehen. Eigentlich kein Problem, denn die vier sind längst alte Bekannte. Trotzdem widerfährt Polarfuchs Pepper in der neuen WG ein schmerzhaftes Missgeschick: Beim Toben kann er nicht rechtzeitig bremsen und landet mit der Schnauze in Henrys stacheligem Hinterteil. Nun stecken acht Nadeln in seiner empfindlichen Nase. Akupunktur ging doch anders, oder? Ein Fall für Dr. Flügger. Nachwuchs in "Kattahausen": Aufregung im Tropenaquarium, bei den Kattas gibt es Nachwuchs. Alles dreht sich um den kleinen Winzling. Mama Katta wird ihn nun sechs Monate mit sich herumtragen, erst unter dem Bauch, später auf dem Rücken und noch später wird er unter den verschiedenen Tanten herumgereicht. Das dauert jedoch noch ein Weilchen und deshalb bekommt die junge Mutter von Tierpflegerin Marion Minde bei der Fütterung eine Portion extra Gesundes. Schatzsuche im Krokodilsee: Der Krokodilsee muss von Pflanzen, Blättern, Schnullern und Handys gesäubert werden. Solange jedoch die Tiere mit den vielen Zähnen dort herumschwimmen, ist jede Putzaktion lebensgefährlich. Marion Minde und Dr. Guido Westhoff versuchen, die Krokodile mit Futter an Land zu locken. Die haben aber so gar keine Lust aufs Trockendock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.