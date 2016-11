KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Bobby & Bill Fünf Hunde sind vier zuviel! / Zauberhafte Zauberei F 2015 2016-11-14 11:40 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Fünf Hunde sind vier zuviel!: Bobby erklärt sich bereit, auf sämtliche Hunde aus der Nachbarschaft aufzupassen. Das führt natürlich zu einem riesigen Chaos. Aber zum Glück hat er ja Bill und mit dessen Hilfe schafft er es am Ende, alle Hunde "ordnungsgemäß" wieder bei ihren Besitzern abzuliefern. Den Hundesitter will er allerdings nie wieder spielen! Zauberhafte Zauberei: Bobby und Bill wollen eine Zaubershow aufführen, kennen aber eigentlich nur einen einzigen Trick. Papa war früher selbst ein leidenschaftlicher Zauberer und hat auch noch das Handbuch des berühmten Magicus. Trotz allem klappt es mit der Zauberei anfangs nicht so recht. Durch einen Zufall schafft es Bobby, den Vogel Nala in die Schildkröte Caro zu verwandeln... und die Zaubershow ist am Ende doch noch ein riesengroßer Erfolg! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal