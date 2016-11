3sat 23:55 bis 01:25 Thriller Die Frau hinter der Wand D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Psychothriller von Grzegorz Muskala verfällt ein scheuer Student seiner geheimnisvollen Vermieterin und verliert sich in einer Welt aus dunkler Sexualität und Gewalt. Voller Hoffnung kommt der junge Martin aus der Provinz zum Jurastudium nach Berlin. In einem düsteren, skurrilen Mietshaus findet er eine winzige, heruntergekommene Wohnung, deren Vormieter Robert spurlos verschwunden ist. Während der scheue Martin in der Uni keinen Anschluss findet, weckt die aufregende Vermieterin Simone sein Verlangen. Sie wohnt direkt in der Wohnung nebenan, nur durch eine dünne Wand von ihm getrennt. Auf den Spuren des verschwundenen Roberts belauscht Martin die geheimnisvolle Simone. Sie lockt ihn in ihre Wohnung und verführt ihn. Martin verliebt sich, sucht ihre Nähe. Gleichzeitig ist er getrieben davon, herauszufinden, was seinem Vorgänger Robert zugestoßen ist. Eine ältere Nachbarin warnt ihn vor dem Bösen im Haus, Simones gewalttätiger Freund Sebastian bedroht ihn. Kann Martin Simone vertrauen? Haben sie eine Chance miteinander? Der obsessive Psychothriller erzählt konsequent aus der Perspektive seiner Hauptfigur Martin. Regisseur Grzegorz Muskala zieht sämtliche Genre-Register und besticht durch eine präzise Inszenierung, Stilwillen, eindringliche Bilder und Humor. Nach seinen vielfach preisgekrönten Kurzfilmen ist "Die Frau hinter der Wand" der erste Langfilm von Grzegorz Muskala und sein Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Heyer (Simone) Florian Panzner (Sebastian) Vincent Redetzki (Martin) Ronald Nitschke (Hausmeister Horn) Almut Zilcher (Frau Schaffrat) Originaltitel: Die Frau hinter der Wand Regie: Grzegorz Muskala Drehbuch: Grzegorz Muskala, Robert Dannenberg Kamera: Phillip Kaminiak Musik: Conrad Oleak

