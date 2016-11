3sat 22:35 bis 23:55 Drama Ida PL, DK, F, GB 2013 Stereo SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Polen der 1960er Jahre wird die junge Novizin Anna kurz vor ihrem Gelübde mit einem dunklen Familiengeheimnis aus der Zeit der deutschen Besetzung konfrontiert. Still und intensiv, in eindrucksvollem Schwarzweiß, erzählt der mit dem Auslands-Oscar ausgezeichnete Film von historischer Verdrängung in Polen. Polen 1962. Bevor die 18-jährige Novizin Anna ihr Gelübde ablegen darf, stellt die Äbtissin die als Waise aufgewachsene Anna vor eine überraschende Aufgabe: Sie soll ihre letzte verbleibende Verwandte treffen. Anna fährt in die Stadt zu Wanda, der Schwester ihrer Mutter, der sie noch nie begegnet ist. Das Aufeinandertreffen des behütet aufgewachsenen, religiösen Mädchens und der mondänen wie parteitreuen Richterin wird das Leben beider Frauen verändern. Der preisgekrönte Regisseur Pawel Pawlikowski ("Last Resort", "My Summer of Love") erzählt von zwei Frauen, denen das Vergessen nicht gelingt. "Ida" ist für den Filmemacher auch eine Beschäftigung mit seinem Geburtsland Polen und den eigenen Wurzeln: eine poetische wie klare filmische Annäherung an die bis heute mit Schweigen belegte Gemengelage aus Antisemitismus, Katholizismus und Kommunismus. "Ida" gewann ab 2013 Hauptpreise auf dem Gdynia Film Festival, dem Internationalen Filmfestival Warschau und dem London Film Festival und neben einem Jurypreis für die Kameraarbeit fünf Auszeichnungen beim Europäischen Filmpreis, unter anderem als bester Film. Außerdem wurde Pawlikowskis Film 2014 mit dem LUX-Filmpreis ausgezeichnet, der seit 2007 vom Europäischen Parlament vergeben wird. Im eigenen Land war "Ida" dagegen umstritten und wurde zum Symbol für die neue Kulturpolitik der in Warschau regierenden, nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit". Die kritische Darstellung von Teilen der polnischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg war Polens Regierungschefin Beata Szydlo ein Dorn im Auge: "Der Film hat nicht besonders für Polen geworben, sondern ein eher negatives Bild gezeichnet." Szydlo erklärte, ihre Regierung werde künftig "konsequent dafür sorgen, dass mit öffentlichen Geldern keine Kulturereignisse umgesetzt werden, die die allgemein akzeptierten gesellschaftlichen Werte und Normen verletzen". Das staatliche Polnische Institut für Filmkunst, das polnische Filme wie "Ida" fördert, bekam die Konsequenzen schon zu spüren. Ende 2015 wurden Entscheidungsgremien teilweise mit Personen neu besetzt, die der Regierungspartei nahestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agata Kulesza (Wanda) Agata Trzebuchowska (Anna / Ida Lebenstein) Dawid Ogrodnik (Lis) Joanna Kulig (Sängerin) Jerzy Trela (Szymon) Adam Szyszkowski (Feliks) Halina Skoczynska (Mutter Oberin) Originaltitel: Ida Regie: Pawe? Pawlikowski Drehbuch: Pawe? Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz Kamera: ?ukasz ?al, Ryszard Lenczewski Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen Altersempfehlung: ab 12