3sat 20:15 bis 21:00 Reportage Ewig jung durch Hormone? Ein Rezept mit Risiko Ewig jung durch Hormone? D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Es klingt so einfach: Den Alterungsprozess des Körpers durch Zuführung von Hormonen verlangsamen. Jetzt auch für Männer. Doch kann man so wirklich das Altern austricksen? Die Sendung begleitet Männer, die Hormone einnehmen und fragt nach, ob Hormone als Therapie bisher für den Mann unterschätzt worden sind. Werden gesunde Männer zu Patienten gemacht? Weil ihnen eingeredet wird, es gäbe die Wechseljahre des Mannes? Die Umsätze mit dem männlichen Geschlechtshormon sind in den letzten Jahren weiter gestiegen. Männer versprechen sich eine verlängerte Jugend auf Rezept. Aber: Macht es Sinn, mit einer Spritze oder Gel sich zu verjüngen? Können Männer damit ihre Fitness und Potenz erhalten, oder ist es ein Lifestyle-Trend mit Risiko? Wie sieht es heute bei den Frauen aus? Vor mehr als 15 Jahren wurden Frauen in der Menopause bereitwillig Östrogene verordnet. Doch dann das große Entsetzen: Brustkrebs trat häufiger auf. Heute geben Frauenärzte wieder Hormone, allerdings in deutlich niedrigeren Dosierungen und unter starker Kontrolle. Wann macht es Sinn, als Frau in den Wechseljahren Hormone einzunehmen? Und wie ist die Gefahr für Krebswachstum aus heutiger Sicht einzuschätzen. Die Dokumentation fragt nach. Originaltitel: betrifft