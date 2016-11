Niederlande 2 22:55 bis 00:30 Sonstiges Eisenstein in Guanajuato MEX, NL, FIN, F, B 2015 Merken Na zijn succes in de Sovjet-Unie en teleurstellingen in Hollywood reist de grote Sovjetregisseur Sergei Eisenstein (1898-1948), bekend van o.a. "Battleship Potemkin" en 'October', in 1929 naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames van '¡Que Viva Mexico!' raakt Eisenstein onder invloed van de Mexicaanse cultuur geïntrigeerd door de dood en herontdekt zijn seksualiteit door een affaire aan te gaan met zijn aantrekkelijke gids, de getrouwde Palomino. Deze ervaringen transformeren de excentrieke Eisenstein van een conceptueel filmmaker tot een kunstenaar die gefascineerd is door de menselijke geest. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Elmer Bäck (Sergei Eisenstein) Luis Alberti (Palomino Cañedo) José Montini (Diego Rivera) Cristina Velasco Lozano (Frida Kahlo) Rasmus Slätis (Grisha Alexandrov) Jakob Öhrman (Eduard Tisse) Sara Juárez (Mercedes) Originaltitel: Eisenstein in Guanajuato Regie: Peter Greenaway Drehbuch: Peter Greenaway