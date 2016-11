Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Sun Li is te gast. Sun kwam in de jaren 80 samen met haar ouders, broer en drie zussen vanuit Hong Kong naar Nederland. In Friesland opent het gezin een Chinees restaurant en de kinderen gaan allemaal studeren. Een succesverhaal, maar na decennia rijst nu toch de vraag: wie neemt het restaurant over? Sun Li, inmiddels jurist bij de Wereldbank, schetst in haar debuut De zoetzure smaak van dromen wat het voor een Chinees gezin betekent om samen te smelten met de Nederlandse cultuur. Verder is journalist en schoonmaakspecilalist Emile Bode te gast met een handige huishoudtip. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX