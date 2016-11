TNT Film 01:40 bis 03:30 Thriller Blow Up GB, USA, I 1966 Nach einer Story von Julio Cortazar 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem nächtlichen Ausflug macht ein Londoner Modefotograf Aufnahmen von einem Pärchen im Park. Als ihn die Frau am nächsten Tag aufsucht und die Fotografien von ihm verlangt, gibt der Fotograf aus Versehen den falschen Film heraus. Bei der Entwicklung des richtigen Filmes stellt er fest, dass er einen Mord fotografiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hemmings (Thomas) Vanessa Redgrave (Jane) Sarah Miles (Patricia) John Castle (Bill) Jane Birkin (Die Blonde) Gillian Hills (Die Brünette) Veruschka von Lehndorff (Veruschka) Originaltitel: Blowup Regie: Michelangelo Antonioni Drehbuch: Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra Kamera: Carlo di Palma Musik: Herbie Hancock Altersempfehlung: ab 18