Ripley genießt seinen Ruhestand in Italien, als sein einstiger Gegenspieler Reeves ihm ein Problem schildert: Er wird bedroht. Ripleys Rat, einen Killer zu organisieren, führt die beiden zu dessen todkrankem Nachbarn Jonathan Trevanny. Gegen Geld zur finanziellen Absicherung seiner Familie nach dessen Tod soll dieser den Mord begehen. Verzweifelt willigt er ein und gerät in ein Netz aus Intrigen. In Google-Kalender eintragen