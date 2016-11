TNT Film 14:25 bis 16:10 SciFi-Film Barbarella F, I 1968 Nach den Comics von Jean-Claude Forest 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive Weltraum-Agentin Barbarella wird auf den Bösewicht Durand Durand angesetzt. Der Wissenschaftler arbeitet an einer Superwaffe, mit der er bei seinen Opfern so viele Orgasmen auslösen kann, bis diese sterben. Um ihn zu fassen, muss sich Barbarella einer langen Reise quer durch die Galaxis, Robotern und jeder Menge Aliens stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Fonda (Barbarella) John Phillip Law (Pygar) David Hemmings (Dildano) Ugo Tognazzi (Mark Hand) Anita Pallenberg (Die schwarze Königin) Milo O'Shea (Durand-Durand) Marcel Marceau (Professor Ping) Originaltitel: Barbarella Regie: Roger Vadim Drehbuch: Terry Southern, Roger Vadim, Claude Brulé Kamera: Claude Renoir Musik: Michel Magne, James Campbell, Charles Fox Altersempfehlung: ab 16