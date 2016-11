13th Street 23:15 bis 00:00 Krimiserie Law & Order Mütter, Väter, Attentäter USA 2005 Stereo 16:9 Merken Chelsea Hagarty wird ermordet in ihrer Wohnung gefunden. Ihr neugeborenes Baby ist verschwunden. Nachforschungen führen Fontana (Dennis Farina) und Green (Jesse L. Martin) zu Frank Stoll, einem früheren Freund der Toten. Der Mann gesteht, am besagten Tag Chelsea besucht zu haben, beteuert aber gleichzeitig seine Unschuld. Da finden die Ermittler heraus, dass Chelseas Baby nicht von ihrem Lebensgefährten stammt, sondern von Frank? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Det. Edward Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Annie Parisse (Alexandra Borgia) Becky Ann Baker (Defense Attorney Carolyn Walters) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael Pressman Drehbuch: Wendy Battles Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post