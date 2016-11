13th Street 21:45 bis 23:15 Horrorfilm Motel: The First Cut USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tanner (Arjay Smith), Caleb (Trevor Wright) und dessen Freundin Jessica (Agnes Bruckner) sind auf dem Weg zu Jessicas Eltern. Um nicht die Nacht durchfahren zu müssen, wollen sie im "Meadows View Inn" übernachten. Die Angestellten des abgelegenen Motels, die ihre Gäste heimlich beim Sex filmen, stellen dabei fest, dass einer von ihnen, der Trucker Smith, ein Frauenmörder ist. Nun planen sie, mit den drei Neuankömmlingen einen Snuff-Film zu drehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnes Bruckner (Jessica) Trevor Wright (Caleb) David Moscow (Gordon) Brian Klugman (Reece) Scott G. Anderson (Smith) Arjay Smith (Tanner) Beau Billingslea (Otis) Originaltitel: Vacancy 2: The First Cut Regie: Eric Bross Drehbuch: Mark L. Smith Kamera: Horacio Marquinez Musik: Jerome Dillon Altersempfehlung: ab 18