13th Street 17:45 bis 18:35 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Unter Geiern USA 2007 Stereo 16:9 Merken Ein Hilfstransport bricht nach Afrika auf. An Bord befinden sich neben medizinischem Gerät und Medikamenten auch 50 Millionen Dollar. Doch kurz nach dem Start wird der Truck überfallen und die zwei Entwicklungshelfer als Geiseln genommen. Don (Rob Morrow) und Charlie (David Krumholtz) machen sich auf die Suche nach ihnen. Doch diesmal sind sie nicht allein. Auch ein Großinvestor möchte das Geld finden und für sich in Anspruch nehmen. Für Don und Charlie beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Stephen Gyllenhaal Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser