13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Law & Order Zu heiße Fracht USA 2005 Stereo 16:9 Eine Fahrt mit seinem Lastzug endete für den Transportunternehmer Clayton Stack tödlich. Der Mann wurde erschossen. Fontana (Dennis Farina) und Green (Jesse L. Martin) erfahren, dass Stack regelmäßig illegalen Einwandere aus Mexico in seinem LKW versteckt und über die Grenze geschmuggelt hat. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich beim Täter um ein Mitglied der Bürgermiliz handelt, die die Flut an illegalen Einwanderern eindämmen will. Schauspieler: Jesse L. Martin (Det. Edward Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Dennis Farina (Det. Joe Fontana) Annie Parisse (Alexandra Borgia) Daniel Roebuck (Nathaniel Prentiss) Originaltitel: Law & Order Regie: Don Scardino Drehbuch: Nicholas Wootton Kamera: Bill Klayer Musik: Mike Post