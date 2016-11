National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:20 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Asien USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die asiatischen Tropen sind die Heimat einiger der gefährlichsten Tierarten der Welt. NATIONAL GEOGRAPHIC zeigt einzigartige Bilder von Schwarz- und Polarbären. Während der Schwarzbär hauptsächlich in Waldgegenden anzutreffen ist, ist der Polarbär - wie der Name sagt - in den eiskalten Polargebieten anzutreffen und ist darüber hinaus die größte Bärenart. Außerdem stellt die Sendung die Königskobra vor, die mit ihrem tödlichen Gift einen ausgewachsenen asiatischen Elefanten in drei Stunden töten kann. Darüber hinaus treffen die Kamerateams auf Salzwasserkrokodile und andere Arten, die keine Sekunde zögern, bevor sie zum tödlichen Biss ausholen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest