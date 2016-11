National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Wildes Indien Spezialisten der Wüste GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf den ersten Blick sind die Wüsten Nordindiens eine höchst lebensfeindliche Region. Doch dieser Eindruck täuscht. Für zahlreiche Tierarten ist diese bislang unberührte Wildnis geradezu ein Paradies. Alle hier lebenden Spezies haben sich an die extreme Hitze und die kraftzehrende Trockenheit angepasst. Die wohl faszinierendsten Vertreter der hiesigen Fauna sind ohne Zweifel die Indischen Löwen. Sie sind die einzigen frei lebenden Löwen außerhalb Afrikas. NATIONAL GEOGRAPHIC begleitet die majestätischen Großkatzen auf ihren Streifzügen durch die Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of Wild India