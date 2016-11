National Geographic Wildlife 20:35 bis 21:00 Dokumentation Spiel des Lebens Schnell wie der Wind CZ 2015 2016-11-12 05:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Jäger immer nach der nächsten Mahlzeit Ausschau halten, müssen Beutetiere stets auf der Hut sein, um nicht gefressen zu werden. Jedes einzelne Verteidigungsmanöver erhöht die Chance, dass die Art überlebt. Eine ebenso naheliegende wie effektive Strategie ist schlicht Geschwindigkeit. Antilopen etwa sind zum Sprinten geboren. Auch der Strauß ist so schnell wie kein anderer Vogel. Einzigartig wiederum ist die Taktik der Goldenen Radspinne: Um zu flüchten, verwandelt sie sich blitzschnell in ein Rad. Das Ziel all dieser Verteidigungstechniken ist immer das gleiche - es geht ums Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life