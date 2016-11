National Geographic Wildlife 17:40 bis 18:30 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Neues Zuhause für Jet E 2013 2016-11-12 06:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Cesar Millan nimmt einen großen, starken Labrador-Mischling bei sich auf, der so widerspenstig ist, dass er im Tierheim alle verschreckt hat, die ihn aufnehmen wollten. Der Hund namens Jet reist nun nach Spanien. Dort lernen seine möglichen "Adoptiveltern", wie man Jet grundlegendes Benehmen beibringt und wie sie sein ungestümes Verhalten kontrollieren können - um ihm dann ein neues Zuhause geben zu können. Cesar wird der Verbündete sein, den Jet braucht, um dies zu erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack