National Geographic People 23:10 bis 23:55 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Bruchpilot und Drogenkurier GB 2016 2016-11-11 02:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 19-jährige Amerikaner Jim PapRocki hat gerade sein College abgeschlossen, seine Jugendliebe geheiratet und erwartet sein erstes Kind. Gäbe es keine Geldsorgen, wäre sein Leben perfekt. Für 20.000 Dollar lässt sich Jim von seinem Schwager, dem Piloten Chris Jury, überreden, eine Tonne Marihuana aus Südmexiko in die USA zu fliegen. Zunächst verläuft alles nach Plan, doch dann fängt die Fracht plötzlich Feuer und sie sind zu einer Notlandung gezwungen. Hunderte Kilometer von der US-Grenze entfernt, ist ihnen nun die mexikanische Polizei auf den Fersen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Blakemore (Jim Paprocki) Joey Evans (Kurt Lennart) Daniel Swain (Chris Jury) Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Barbie MacLaurin