National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation The Beach: Auf Leonardos Spuren SIN 2014 2016-11-11 00:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Forschungsreisende und Fotograf Ben Horton besucht im Auftrag von Nat Geo die weitläufigen Strände Thailands. Für Horton sind die thailändischen Küstenregionen einzigartig und viel mehr als nur ein Sandstreifen zwischen Meer und Land. Sie sind Orte mit eigenen Regeln, einer eigenen Kultur und einer ganz speziellen Zeiteinteilung. Horton will herausfinden, was genau den mystischen Reiz dieser Küste ausmacht. Er reist von der Andamanensee im Westen bis in den Golf von Thailand und stellt die Strände, ihre Besucher und die Menschen die dort leben vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Beach: A Photographer's Journey