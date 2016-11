Disney Cinemagic 22:00 bis 23:10 Trickfilm Bärenbrüder 2 USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Koda und Kenai reiben sich nach dem Winterschlaf verwundert die Äuglein: Bei den anderen Waldbewohnern sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen! Sogar die schrägen Elche Benny und Björn versuchen mit zwei hübschen Elchdamen anzubandeln. Doch eines Tages trifft Kenai auf das Menschenmädchen Nita, seine Freundin aus Kindertagen, was dem kleinen Koda ein Dorn im Auge ist. Dennoch brechen sie gemeinsam zu einer abenteuerlichen Reise auf, auf der Kenai die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen muss... Bärenbrüder 2 knüpft an die Geschichte des Films Bärenbrüder an. Kenai (gesprochen von Daniel Brühl) ist mittlerweile schon länger ein Grizzly; er und der Bär Koda sind unzertrennlich geworden. Als das Duo aus dem Winterschlaf erwacht, hat sich im Wald einiges verändert: Überall blühen Blumen, es weht ein lauer Wind und die anderen Waldbewohner geben sich ganz ihren Frühlingsgefühlen hin. Sogar die tollpatschigen Elche Benny und Björn versuchen, zwei hübschen Elchdamen zu imponieren. Eines Tages trifft Kenai auf das Menschenmädchen Nita, seine Freundin aus Kindertagen. Obwohl Koda eifersüchtig ist, brechen die drei gemeinsam zu einer aufregenden Reise auf, in deren Verlauf Kenai vor die schwerste Entscheidung seines Lebens gestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Daniel Brühl (Kenai) Ranja Bonalana (Nita) Johann Hillmann (Koda) Stefan Gossler (Benny) Thomas Danneberg (Björn) Originaltitel: Brother Bear 2 Regie: Ben Gluck Drehbuch: Rich Burns Musik: Matthew Gerrard, Dave Metzger, Robbie Nevil