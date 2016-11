Disney Cinemagic 14:00 bis 16:00 Komödie Ein Zwilling kommt selten allein USA 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hallie und Annie (Lindsay Lohan in einer Doppelrolle), die einander wie ein Ei dem anderen gleichen, lernen sich als Elfjährige während eines Feriencamps kennen. Durch einen Vergleich der Vergangenheit stellen sie fest, dass sie Zwillinge sind. Um den jeweils anderen Elternteil kennenzulernen, tauschen die Mädchen ihre Identitäten. Im Zuge dieses abenteuerlichen Versteckspiels stellt sich heraus, dass die Eltern, ein Weingutbesitzer (Dennis Quaid) und eine Brautmodendesignerin (Natasha Richardson), sich immer noch lieben. Kurzerhand beschliessen die Kinder, ihre Erzeuger erneut zusammenzubringen... Die US-Adaption von Erich Kästners Kinderbuch-Klassiker "Das Doppelte Lottchen" versteht es geschickt, den über 60 Jahre alten Stoff in die Gegenwart zu transportieren. Besonders viel Charme versprühte die damalige Neuentdeckung Lindsay Lohan, die in ihrer Doppelrolle als Kalifornierin Hallie und Engländerin Annie brilliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Hallie "Hal" Parker / Annie "Ann" James) Dennis Quaid (Nicholas "Nick" Parker) Natasha Richardson (Elizabeth "Liz" James) Elaine Hendrix (Meredith "Mer" Blake) Lisa Ann Walter (Chessy "Chess") Simon Kunz (Martin, der Butler) Ronnie Stevens (Großvater Charles James) Originaltitel: The Parent Trap Regie: Nancy Meyers Drehbuch: David Swift, Nancy Meyers, Charles Shyer Kamera: Dean Cundey Musik: Alan Silvestri