AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 The Criminal GB 2006 16:9 Der serbische Kriegsverbrecher Niko Grecicsoll vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gegen seinen früheren Kommandanten aussagen. Der MI5 hat die Befürchtung, dass Richard Dempsey, ein ehemaliger MI6-Agent, der während des Kriegs zu Serbien übergelaufen war, Grecic nach dem Leben trachtet... Schauspieler: Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Raza Jeffrey (Zafar Younis) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Gugu Mbatha-Raw (Jenny) Originaltitel: Spooks Regie: Julian Holmes Drehbuch: Neil Cross Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16