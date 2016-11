TNT Comedy 20:20 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der Bio-Club USA 2014 16:9 Merken Max ist es peinlich, als sie erfährt, welchem Job der coole Sebastian nachgeht, mit dem sie seit Kurzem hin und wieder ein paar Stunden verbringt: Er ist DJ in einem Lebensmittelgeschäft. Auch Caroline gefällt es in dem Laden nicht: Sie trifft auf eine alte Bekanntschaft aus früheren Zeiten. Sophie will indes mittels eines Ouija-Bretts in Erfahrung bringen, ob sie und Oleg wieder ein Paar werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Jesse Metcalfe (Sebastian) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Liz Astrof Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6