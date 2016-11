FOX 02:15 bis 02:55 Serien King & Maxwell Berufsrisiko USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein älterer Mann namens Leo kommt in das Büro von Maxwell und King und beauftragt die beiden, sein gestohlenes Handy wiederzubeschaffen. Das Mobiltelefon hätte einen sehr hohen ideellen Wert für ihn, darauf seien die letzten Fotos seiner erst kürzlich verstorbenen Frau. Die Ermittler fangen mit Nachforschungen an, da bietet ihnen der Star-Anwalt Skales viel Geld, wenn sie Leos Auftrag ignorieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Tenney (Sean King) Rebecca Romijn (Michelle Maxwell) Ryan Hurst (Edgar Roy) Michael O'Keefe (FBI Agent Frank Rigby) Chris Butler (FBI Agent Darius Carter) Spencer Garrett (George Clark) Daniel Roebuck (Hamilton G. Skales) Originaltitel: King & Maxwell Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Scott Sullivan Kamera: Robert McLachlan Musik: Eric Colvin