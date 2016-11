FOX 13:45 bis 14:50 Actionserie Undercover Hantel BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Mädchenleiche wurde gefunden und Andonov muss handeln. Er möchte, dass Hantel diesen und weitere Morde Jaro in die Schuhe schiebt. Martin überredet Hantel, das nicht zu tun, womit er Hantels Todesurteil unterschreibt. Doch auch Martin schwebt wieder in Lebensgefahr - seine Undercover-Akte bei der Polizei ist gestohlen worden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bojinov Drehbuch: Victor Bojinov Kamera: Anton Ognianov