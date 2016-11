ARTE 13:50 bis 15:55 Abenteuerfilm Duell der Degen F, I, D 1997 Nach dem Roman von Paul Féval 2016-11-15 13:45 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Der Erbschleicher Graf von Gonzague gibt dem Fechtmeister Lagardère den Auftrag, seinen wohlhabenden Cousin, den Herzog von Nevers, zu ermorden, um sich dessen Erbe anzueignen. Doch dieser behauptet sich in einem Degenduell und stellt Lagardère als Leibwächter ein. Als der Herzog von Nevers von der Existenz seines nichtehelich geborenen Kindes erfährt, entschließt er sich, die Mutter zu heiraten. Kurzerhand reist er zum abgelegenen Schloss ihres Vaters. Kurz nach der Hochzeit stürmen Gonzague und seine Männer das Schloss und richten ein Blutbad an. Nur Lagardère und das Kind inzwischen rechtmäßige Erbin des gewaltigen Vermögens des Herzogs können fliehen. Lagardère schwört dem sterbenden Nevers, ihn zu rächen. Eine reisende Theatergruppe aus Italien hilft Lagardère und dem Kind Aurore, sich vor Gonzague zu verstecken, und täuscht ihren Tod vor. 20 Jahre vergehen, bis Gonzague herausfindet, dass die beiden überlebt haben. Auf ein Neues versucht er, sie umzubringen. Doch Lagardère gewinnt in der Verkleidung eines Buckligen das Vertrauen von Gonzague und beginnt, für ihn als Buchhalter zu arbeiten seine Rachepläne nehmen ihren Lauf - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Auteuil (Lagardère / "Der Bucklige'") Fabrice Luchini (Graf von Gonzague) Vincent Perez (Herzog de Nevers) Marie Gillain (Aurore) Yann Collette (Peyrolles) Philippe Noiret (Philippe, Duc d'Orleans) Jean-François Stévenin (Cocardasse) Originaltitel: Le bossu Regie: Philippe de Broca Drehbuch: Philippe de Broca, Jean Cosmos, Jérôme Tonnerre Kamera: Jean-François Robin Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12