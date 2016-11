Syfy 20:40 bis 21:05 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Krieger des Schattens USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Gungan-Boss Lyonie wurde von einem Verräter hypnotisiert und zum willigen Werkzeug seiner Feinde gemacht. Padmé und Anakin merken allerdings gerade noch rechtzeitig, dass Lyonie sich sehr merkwürdig verhält. Nachdem sie den Gungan-Boss stoppen und aus dem Verkehr ziehen konnten, soll nun Jar Jar, der Lyonie sehr ähnlich sieht, dessen Position einnehmen und dadurch die Gegner in Sicherheit wiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Drehbuch: George Lucas, Daniel Arkin Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12