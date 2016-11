Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Königreiche muss man sich verdienen USA 2011 Stereo 16:9 Merken Dooku und die Separatisten wollen unbedingt wissen, wo sich der Thronfolger Prinz Lee-Char aufhält. Als Padmé, Jar Jar, King Fisto und Anakin von den Aufständischen gefangen genommen werden, glaubt Dooku, seinem Ziel nahe gekommen zu sein, und will aus ihnen Lee-Chars Aufenthaltsort herauspressen. Lee-Char selbst sieht allerdings keinen anderen Ausweg und stellt sich dem Feind, um seine Freunde zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Danny Keller Drehbuch: George Lucas, Jose Molina Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12