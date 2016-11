Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Illusion USA 1994 Stereo 16:9 Merken Odo und Dax untersuchen einen fremden Planeten im Gammma-Quadranten. Dabei entdecken sie ein ungewöhnliches Partikelfeld. Es scheint dafür verantwortlich zu sein, dass immer mehr Bewohner des Planeten einfach spurlos verschwinden. Odo und Dax wollen der Sache auf den Grund gehen und bieten den Bewohnern ihre Hilfe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Robert Scheerer Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6