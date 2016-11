National Geographic 23:25 bis 00:15 Dokumentation Apokalypse Erster Weltkrieg Die Erlösung F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit der Oktoberrevolution kommen in Moskau die Kommunisten an die Macht. Die neuen russischen Herrscher unterzeichnen 1918 in Brest-Litowsk einen separaten Friedensvertrag mit den Mittelmächten. Dadurch können die Deutschen ihre Truppen an der Westfront konzentrieren. Zu diesem Zeitpunkt ist die Verstärkung aus den USA kampfbereit. Im Juli 1918 befinden sich bereits 1,3 Millionen US-amerikanische Soldaten auf europäischem Boden. Den erfolgreichen deutschen Offensiven folgt nun eine Reihe von entscheidenden Niederlagen - in Saint-Mihiel, im Wald von Belleau, Vittorio Veneto und schließlich an der Marne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse World War I