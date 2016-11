National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Apokalypse Erster Weltkrieg Angst und Schrecken F 2012 2016-11-14 09:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Im August 1933 erwiesen Hitler und Göring dem verstorbenen Generalfeldmarshall von Hindenburg ihren Respekt am monumentalen Tannenberg-Denkmal in Ostpreußen. Hier hatte Hindenburg die bis hierher vorgedrungenen russischen Truppen im August 1914 aufgehalten. Im Westen standen sich zu diesem Zeitpunkt die Armeen des Deutschen Reiches und Frankreichs gegenüber. Auch Italien, die Türkei und Bulgarien traten ins Kriegsgeschehen ein. Außerdem forderten Frankreich und England Unterstützung von ihren Kolonien, u.a. von Kanada, Neuseeland, Australien, Algerien und Marokko. Nun war der Krieg global. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Apocalypse World War I