Kinowelt 01:05 bis 02:55 Komödie Der Prinz und ich USA, CZ 2004 Paige Morgan, eine Studentin aus Wisconsin, arbeitet mit Volldampf an dem Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Eddie, der Kronprinz von Dänemark, will seiner vorgeschriebenen Zukunft entfliehen. Sie ist auf einer idyllischen Farm im ländlichen Manitowoc aufgewachsen und mit dem Pickup ihres Vaters gefahren. Er lebte im Königspalast in Kopenhagen und nahm Queen Mums Limo für eine Spritztour, wenn ihn sein Lamborghini gelangweilt hat. Was passiert, wenn sich diese beiden treffen? Bedeutet ihre Liebe zueinander, dass er dem dänischen Königshof entsagen muss, oder wird sie niemals ihren Traum leben können und Doktorin werden? Schauspieler: Julia Stiles (Paige Morgan) Luke Mably (Eddie) Ben Miller (Soren) Miranda Richardson (Königin Rosalind) James Fox (König Haraald) Alberta Watson (Amy Morgan) Zachary Knighton (John Morgan) Originaltitel: The Prince and Me Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler, Katherine Fugate Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Jennie Muskett