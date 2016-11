Kinowelt 23:30 bis 01:05 Horrorfilm Out for Blood USA 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein vermeintlicher Routinefall führt den Cop Holten auf die Spur einer Gang von Vampiren. Bei einem Kampf beißt einer der Vampire Holten in den Hals. Holten droht nun das Schicksal, sich ebenfalls in einen Vampir zu verwandeln, wenn er nicht den Anführer der Blutsauger zur Strecke bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Dillon (Hank Holten) Jodi Lyn O'Keefe (Layla Simmons) Lance Henriksen (Captain John Billings) Vanessa Angel (Susan Hastings) Kenneth Colom (Alex) Alex McArthur (Jake Vincent) Ismail Kanater (Vampir-Anführer) Originaltitel: Out for Blood Regie: Richard Brandes Drehbuch: Richard Brandes Kamera: M. David Mullen Musik: Steven Gurevitch Altersempfehlung: ab 16