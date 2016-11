Kinowelt 13:40 bis 15:35 Drama Felicia, mein Engel CDN, GB 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die Beziehung zwischen der Irin Felicia und ihrem Freund Johnny wird von dem Vater des Mädchens nicht geduldet. Er warnt sie vor seinem schlechten Einfluss und erzählt ihr von Gerüchten, dass Johnny zur britischen Armee gehen wolle. Felicia jedoch lässt sich nicht davon beeinflussen und glaubt ihrem Freund, der nach England gehen will, um dort in einer Rasenmäher-Fabrik zu arbeiten. Von dem Tag seiner Abreise an hört Felicia nichts mehr von ihm. Als herauskommt, dass sie schwanger ist, wird sie von ihrem Vater verstoßen und reist nach England, um ihren Freund zu finden. Auf ihrer Suche lernt sie den scheinbar hilfsbereiten Hilditch kennen. Er hat schon häufiger jungen Frauen in Not geholfen und nimmt sich ihrer an. Doch Hilditchs Fürsorge mündet in Obsession... In seinem neuen Film webt Regisseur Atom Egoyan ein komplexes Netz aus Suspense und Terror: Ein beängstigend düsteres Psychogramm, dessen assoziative Bilderfolgen mit klassischen Thrillermotiven verschmelzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Hoskins (Joe Hilditch) Elaine Cassidy (Felicia) Arsinée Khanjian (Gala) Sheila Reid (Iris) Nizwar Karanj (Sidney) Julie Cox (Marcia Tibbits) Peter McDonald (Johnny Lysaght) Originaltitel: Felicia's Journey Regie: Atom Egoyan Drehbuch: William Trevor, Atom Egoyan Kamera: Paul Sarossy Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16