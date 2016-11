Disney XD 20:45 bis 21:10 Trickserie Gurke und Peanut Nachtschicht / Gurkes Lieblingsband USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Pickle und Peanut bieten an nachts zu arbeiten und füllen die Regale im Mjärt Markt auf. (b) Die Jungs kaufen Tickets auf dem Schwarzmarkt, um Pickles Lieblingsband sehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pickle and Peanut Regie: Sunil Hall, Noah Jones Drehbuch: Ryan Gillis Altersempfehlung: ab 12