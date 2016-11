Disney XD 14:25 bis 14:50 Trickserie Sie nannten ihn Wander Die Box / Der Hut USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Wander und Sylvia bekommen den Auftrag eine versiegelte Box zu überbringen. Doch Wander will unbedingt wissen, was in der Box steckt. Es fällt ihm unglaublich schwer, sich davon abzuhalten, sie zu öffnen. (b)Als Wander sich auf einem gefährlichen Planeten verirrt, muss Sylvia lernen, auf die Fähigkeiten von Wanders magischem Hut zu vertrauen. Doch werden Sylvia und der Hut Wander finden bevor es zu spät ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas, Eddie Trigueros