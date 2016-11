History 17:20 bis 18:05 Dokumentation Appalachian Outlaws - Im Ginsengrausch Rivalitäten USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tony hat nur noch einen Tag Zeit, um fast 500 Kilo Ginseng an das chinesische Syndikat zu liefern, auf das Mr. Lees Mitarbeiter bereits bei ihm wartet. Sam und seine Gang schüchtern andere Ginseng-Sucher ein und bauen ihr Imperium in North Carolina aus. Mike und Mitch setzen ihren Feldzug gegen Wilderer in West Virginia fort, während sich Greg mit Ewok zusammentut, um am Fluss nach Ginseng zu suchen. Obie findet einen sehr ergiebigen Flecken Land, muss aber vor Raven und Ki flüchten. Tony schickt ein Flugzeug, um Obie und seinen riesigen Fund nach Hause zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Appalachian Outlaws Altersempfehlung: ab 12