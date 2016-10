TV5 20:26 bis 20:30 Sonstiges Destination francophonie Destination Lomé Merken TV5MONDE n'est pas seulement une chaîne de télévision, c'est aussi une maison ! À Lomé, capitale du Togo, la maison TV5MONDE permet aux jeunes Togolais des quartiers populaires de se former, de s'exprimer, de s'informer et de découvrir les potentialités de la francophonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ivan Kabacoff Originaltitel: Destination francophonie