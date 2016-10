RTL TVI 22:00 bis 22:50 Sonstiges Zoo Peche originel USA 2015 Stereo Merken La course a débuté pour Abraham et Mitch. Ils doivent impérativement retrouver Jackson avant le Général Davies. Le groupe de défense international des animaux peuvent localiser Jackson et empêcher l'équipe de fabriquer un antidote. Pendant ce temps, Jamie, Daniela et Allison se rendent au gouvernement russe... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Wolk (Jackson Oz) Kristen Connolly (Jamie Campbell) Nonso Anozie (Abraham Kenyatta) Alyssa Diaz (Dariela Marzan) Josh Salatin (Logan) Billy Burke (Mitch Morgan) Joanne Kelly (Allison Shaw) Originaltitel: Zoo Regie: Michael Katleman Drehbuch: Carla Kettner Musik: Chris Tilton