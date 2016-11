ATV 2 00:00 bis 01:50 Komödie Was ist mit Bob? USA 1991 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Bob Wiley ist der Albtraum jedes Psychiaters: Von diversen Phobien geplagt, taucht er mit Vorliebe unangemeldet bei seinem Seelenklempner auf und nervt diesen mit banalen Alltagsproblemen. Sein neuester Vertrauensarzt Dr. Leo Marvin entgeht dieser leidvollen Erfahrung vorerst, da er schon nach der ersten gemeinsamen Sitzung einen lang geplanten Urlaub antritt und nicht gestört werden will. Selbstverständlich ignoriert der hartnäckige Bob diese Anweisung und folgt seinem Psychiater in die Ferien. Es kommt, wie es kommen muss: Schon nach kurzer Zeit ist dem Arzt jedes Mittel recht, um seinen neuen Patienten wieder los zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dreyfuss (Dr. Leo Marvin) Bill Murray (Bob Wiley) Julie Hagerty (Fay Marvin) Charlie Korsmo (Siggy Marvin) Kathryn Erbe (Anna Marvin) Tom Aldredge (Mr. Guttman) Susan Willis (Mrs. Guttman) Originaltitel: What About Bob? Regie: Frank Oz Drehbuch: Tom Schulman Kamera: Michael Ballhaus Musik: Miles Goodman Altersempfehlung: ab 6