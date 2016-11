ATV 23:50 bis 00:50 Actionserie Arrow Folge: 85 Gebrochene Herzen USA 2016 2016-11-12 03:55 Stereo Merken Das Arrow-Team hat Damien Darhk endlich das Handwerk legen können. Doch während Laurel sich auf den Prozess gegen Darhk und seine trickreichen Verteidigungsstrategien vorbereitet, hat das Arrow-Team bereits mit neuen Problemen zu kämpfen: Die psychopathische Cupid ist wieder in Star City und tötet verliebte Pärchen an ihrem Hochzeitstag. Währenddessen verursacht Felicitys Trennung von Oliver unangenehme Spannungen im Arrow-Team. Diese werden nur noch verstärkt, als Oliver auf die geniale Idee kommt, eine fingierte Hochzeit zwischen ihnen als Falle für Cupid zu nutzen. Die Falle schnappt zu - Cupid erscheint und attackiert das scheinbar glückliche Pärchen. Laurel sieht indes im Prozess gegen Darhk nur noch eine Chance, um diesen zur Rechenschaft ziehen zu können. Nachdem alle Zeugen eingeschüchtert wurden und nicht zu einer Aussage bereit waren, bleibt nur noch einer, der Darhks Identität und seine Gräueltaten bezeugen kann: Captain Lance. Doch dafür müsste Lance sich selbst belasten und seine Zusammenarbeit mit Darhk offenlegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John F. Showalter Drehbuch: Rebecca Bellotto, Nolan Dunbar Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12