ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Gotham Pinewood USA 2016 2016-11-12 02:35 Stereo Merken Jim Gordon kann es nicht fassen, als Barbara plötzlich vor seiner Tür steht. Diese behauptet, ein geläuteter Mensch zu sein, nachdem sie aus Arkham entlassen wurde. Jim möchte jedoch nichts mit ihr zu tun haben, obwohl er schon bald auf Barbaras Hilfe angewiesen ist. Da Jim seinen Dienst beim GCPD quittiert hat, macht er sich auf eigene Faust auf die Suche nach den Drahtziehern hinter dem Mord an den Waynes. Indessen stoßen Bruce und Alfred selbst auf eine Spur in Thomas Waynes Computer: Was haben das rätselhafte "Pinewood" und eine Frau namens Karen Jennings mit dessen Ermordung zu tun?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Erin Richards (Barbara Kean) BD Wong (Hugo Strange) Julia Taylor Ross (Karen Jennings) Originaltitel: Gotham Regie: John Stephens Drehbuch: Robert Hull, Megan Mostyn-Brown Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 16