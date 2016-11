ATV 11:20 bis 12:15 Serien Gilmore Girls Der erste Tag USA 2003 Stereo Merken Luke leiht Lorelai seinen Truck, um sie bei Rorys Umzug in das Studentenheim von Yale zu unterstützen. Doch schon bald bereut er seine Entscheidung, da Lorelai mit diversen Schwierigkeiten bei der Fahrt zu kämpfen hat. Die Hauptursache für Lukes schlechte Laune liegt jedoch in der Tatsache, dass er sich noch immer mit der Scheidung von Nicole herumschlagen muss. In Yale angekommen, lernt Rory ihre Mitbewohnerinnen im Studentenheim kennen. Zu ihrer Überraschung handelt es sich bei einer von ihnen um Paris! Rory fällt es dennoch schwer, sich an ihr neues Leben am College zu gewöhnen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips