Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Diesmal mit stimmgewaltiger Unterstützung von Sängern und Sängerinnen aus dem Big Apple sowie aus Georgien, als Beitrag zur Ö1-Reihe "Nebenan - Erkundungen in Europas Nachbarschaft" / Konzertmitschnitt von Allan Harris und Band live in Feldbach in der Steiermark / Neuerscheinungen zum Thema Bix, Sco, E.S.T. und Co.