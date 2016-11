Österreich 1 14:00 bis 15:00 Sonstiges "Confirmation - Bestätigung" Hörspiel nach der gleichnamigen Theaterperformance von Chris Thorpe Merken Das Hörspiel beginnt wie eine vergnügliche Rede über das liberale Leben, gut gemeint und vor einem öffentlichen Forum, das man "liken" kann, wie in den Sozialen Medien. Die Rede verwandelt sich aber immer mehr in einen Boxkampf um die richtige Meinung. Aber so liberal und einsichtig auch der Einzelne zu sein glaubt, am Ende steht in dieser Selbstbefragung fest: Können wir die Welt mit den Augen des anderen sehen? Wie weit kann unser Verstehen für den anderen gehen? Ist es möglich, einen Dialog mit Menschen zu führen, mit denen man fundamental divergiert? Diese Fragen führen automatisch zu den eigenen wie fremden Bestätigungsfehlern, im Englischen "confirmation bias" - wir wollen nur das bestätigt sehen, was wir schon wissen. Der aus Manchester stammende Performer und Autor Chris Thorpe vertritt einen explizit politischen Ansatz im zeitgenössischen englischen Theater. "Confirmation" ist zunächst als Theaterperformance entstanden. Der Autor trat mit dem Stück in Großbritannien und international auf. Seine Performance wurde beim Edinburgh Fringe Festival 2014 uraufgeführt und dort mit dem Fringe First Award ausgezeichnet. 2015 tourte er mit ihr durch Europa. Die deutsche Übersetzung von "Confirmation" wurde im Auftrag des Südwest-Rundfunks erstellt. Die Theaterperformance erlebt so im Radio als Hörspiel ihre deutschsprachige Erstaufführung. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Corinna Harfouch Regie: Klaus Buhlert Musik: Klaus Buhlert